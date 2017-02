Bolsa Idiomas – Escolas de línguas têm até sexta-feira para o credenciamento

As escolas de língua inglesa e espanhola de Manaus têm até a próxima sexta-feira, 3 de fevereiro, para aderirem ao edital de chamamento do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus. O edital foi publicado na edição de 20 de janeiro do Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo a diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, Fabiana Lucena Oliveira, as instituições interessadas devem fazer a entrega da documentação na sede da Espi. “Nós convidamos todas as instituições de idiomas que tenham interesse, para que façam o contato com a Espi.”

Após esta fase, as escolas assinam o Termo de Credenciamento, em que informam à Prefeitura os cursos e turnos que serão disponibilizados ao programa. O PBI, que atende a população de baixa renda da capital, vai ofertar bolsas integrais (100%) ou parciais (75% ou 50%).

A Prefeitura vai publicar o decreto de credenciamento no dia 13 de fevereiro, listando os nomes das escolas selecionadas. Já as inscrições aos estudantes começam no dia 14 de fevereiro e seguem até 1º de março.