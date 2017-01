Brasil piora 3 posições no ranking de combate à corrupção

O Brasil aparece na 79ª colocação na lista mundial de combate à corrupção divulgada pela ONG Transparência Internacional envolvendo 176 países. O país caiu 3 posições em 2016 na comparação com 2015. O índice brasileiro foi de 40 – 2 pontos a menos que em 2015.

PERCEPÇÃO

O ranking leva em consideração a percepção que a população tem sobre a corrupção entre servidores públicos e políticos. Quanto melhor um país está situado no ranking, menor é a percepção da corrupção por seus cidadãos.

ESCÂNDALOS

A pontuação do ranking vai de 0 (extremamente corrupto) a 100 (muito transparente). Para a entidade, a posição do Brasil no ranking caiu “significativamente” nos últimos anos devido aos escândalos de corrupção que envolvem políticos e empresários.

DINAMARCA

Os países mais bem avaliados no combate à corrupção são Dinamarca e Nova Zelândia, com índice de transparência de 90. A Somália, com 10 pontos no ranking, ocupa a última posição pelo 10º ano seguido.

Amazonas Notícias