Breno Ortiz toma posse como novo titular da Setrab

Com a missão de fomentar o empreendedorismo e a economia solidária, o governador José Melo deu posse ao novo gestor da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (Setrab) na tarde desta quinta-feira, 22 de dezembro. Servidor de carreira do Ministério do Trabalho e Emprego, Breno Ortiz assume o comando da pasta substituindo Hisashi Toyoda. Ortiz já havia ocupado o cargo de secretário entre abril de 2015 e fevereiro de 2016 e, desde então, estava na função de secretário executivo.

Capacitação profissional e o incentivo ao empreendedorismo e à economia solidária são as principais diretrizes dadas pelo governador para a nova etapa à frente da pasta, segundo Ortiz. “Vamos trabalhar muito pela geração de emprego e renda no campo, por exemplo, do empreendedorismo. Temos a economia solidária, temos os nossos artesãos, que são uma geração de renda importante em vários Estados e queremos trazer para o Amazonas uma dimensão maior”, disse.

A expectativa é por maior integração entre a Setrab e programas mantidos pelo governo estadual que estimulam a geração de emprego e renda, como o programa estadual de microcrédito Banco do Povo, administrado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e o Crédito Solidário, do Fundo de Promoção Social (FPS). “A questão da economia solidária, voltada aos bairros mais carentes, onde temos pequenos empresários trabalhando é importante. Temos hoje, mas a dimensão pode crescer mais. Vamos unir pessoas que precisam com o Banco do Povo e o Fundo de Promoção Social, que tem o Crédito Solidário. Levar esse fomento e ajudar a estimular a criação de emprego e renda”, afirmou.

Bruno Ortiz ingressou no Ministério do Trabalho e Emprego em 2009, através de concurso público. Ocupou vários cargos de direção na seccional do órgão federal no Amazonas. Coordenou o serviço de seguro desemprego, foi chefe do serviço de atendimento e orientação ao trabalho, e do programa de seguro defeso, além de ter ocupado o cargo de Superintendente substituto.