Cabo Maciel destina mais de um milhão para educação de Itacoatiara

Um total de R$ 1.366.429,63 foi destinado para Itacoatiara (a 265 km de Manaus) por iniciativa do deputado estadual Alcimar Maciel Pereira (Cabo Maciel – líder do PR). O montante em emendas impositivas foi aprovado na votação da Lei Orçamentária Anual durante a semana que marca o fim dos trabalhos legislativos de 2016 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo Cabo Maciel, suas emendas foram destinadas para o seguimento da educação na sede e zona rural da Velha Serpa. O maior valor R$ 526.429 mil foi destinado para obra de reforma da Escola Estadual deputado João Valério de Oliveira (GM-3).

A educação receberá o reforço das emendas impositivas do parlamentar para aquisição de uniformes escolares para os alunos do ensino fundamental das escolas do município. Além de duas quadras poliesportivas nas escolas Maria Ivone Araújo Leite e escola estadual José Carlos Martins Mestrinho.