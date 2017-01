Cabo Maciel pede força-tarefa para a capturar bandidos em Coari

Utilizando a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (6), o deputado Cabo Maciel (PR) pediu a organização de uma força-tarefa na Segurança Pública para capturar bandidos que trocaram tiros com policiais, em Coari, na última segunda-feira (5), causando o desaparecimento do delegado da Polícia Civil, Thyago Garcez. “Se faz necessário uma força-tarefa forte, preparada e municiada para a captura desses bandidos que abriram fogo contra a guarnição das polícias Civil e Militar”, defendeu Maciel.

O deputado relatou que, na noite da última segunda, uma diligência das polícias Militar e Civil composta pelo delegado da Polícia Civil, Thyago Garcez e um investigador; capitão da Polícia Militar, Harisson Queiroz, subcomandante do Policiamento de Coari (a 363 km da capital), e dois praças da Polícia Militar do município, surpreendeu uma embarcação onde havia traficantes transportando 750 quilos de drogas, no rio Solimões. Policiais e bandidos trocaram tiros e o delegado caiu da embarcação – não se sabe ainda se foi atingido por tiro ou se desequilibrou.

Os traficantes se esconderam nas matas e os policiais deixaram o local para pedir apoio. O delegado Thyago Garcez não foi encontrado até esta terça-feira.

Para o deputado Cabo Maciel “tudo o que está acontecendo é por falta de efetivo nas duas polícias”.

TEXTO: Raimundo Nonato Lopes