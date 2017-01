Caça aos piratas – Cops realiza abordagens a condutores de embarcações como parte de treinamento fluvial

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD) da instituição, realizou treinamento de policiamento fluvial ao longo da manhã e tarde desta quinta-feira, dia 26, previsto no cronograma de atividades do Curso de Operações Policiais Urbanas e Ações em Ambientes de Selva (Cops), iniciado na última segunda-feira, dia 23.

De acordo com o presidente da CCTD, o investigador de Polícia José Alberto do Valle, a ação de hoje faz parte do treinamento prático em policiamento fluvial e abordagens a condutores de embarcações. Pela manhã foram repassadas, dentro da sala de aula, técnicas e formas corretas de como interceptar uma embarcação suspeita, além dos procedimentos adotadas para que os instruídos não corram o risco de serem alvejados durante a ação.

“Logo cedo os participantes do curso receberam instruções de como são realizadas abordagens a condutores de embarcações e de como chegar em segurança até os meios de transporte aquáticos, dentre outras orientações de segurança fluvial. Os alunos puderam acompanhar, por meio de slides e filmes, como as aproximações são realizadas na prática”, explicou o presidente da CCTD

Os trabalhos iniciaram às 8h e foram coordenados por uma equipe do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil, na Delegacia Fluvial (Deflu). A atividade simulou uma operação embarcada e começou com natação utilitária. Em seguida, os alunos seguiram em três lanchas para o Porto da Manaus Moderna, no Centro da cidade, zona Sul, onde realizaram vistorias. A ação segue até as 21h.

Aperfeiçoamento

O presidente da CCTD disse que, na forma prática, os participantes do curso estão sendo capacitados para combaterem o crime seja ele no ambiente urbano ou em água. José Alberto assegurou que os alunos estarão aptos a operarem uma ação aquática entre as diversas ações de combate ao transporte clandestino, como de produtos florestais, animais, com orientação e fiscalização em embarcações e portos, além de realizarem ações contra a pirataria.

“Simulamos uma ação cuja embarcação que levava os tripulantes da polícia havia afundado. Os alunos tiveram que nadar um percurso de 100 metros longe da margem, sabendo operar em ambiente aquático e revolver situações de extrema necessidade de sobrevivência em terrenos considerados de risco”, ressaltou Valle.

Segundo o investigador, diariamente, cerca de 10 abordagens são realizadas na Região Metropolitana. Em média, cada uma dura cerca de uma hora, dependendo da quantidade de pessoas e de carga transportada pela embarcação.

O curso

O Cops, neste ano, foi direcionado a policiais civis do Amazonas e convidados. O treinamento visa especializar os servidores da instituição para atuarem em ambientes urbanos, aquáticos e de selva, no combate ao tráfico de drogas e nas demais modalidades criminosas encontradas na Região Amazônica e em áreas fronteiriças do Estado.

Nesta sexta-feira, dia 27, os alunos irão sair marchando do Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade, em direção a um ponto na rodovia estadual AM-010. Nesse local, o grupo receberá instruções de orientação na selva. Posteriormente serão iniciados os exercícios de sobrevivência na selva em mata fechada. José Alberto do Valle destacou que esse treinamento, possivelmente, será estendido até a madrugada de sábado, dia 28, por volta das 4h.