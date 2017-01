Cachimbo da paz acalma os ânimos e rodoviários não vão fazer greve

Após uma série de negociações, um acordo de paz foi firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O fim do embate entre as duas categorias se deu nesta terça-feira, dia 24, durante reunião realizada na sede da Prefeitura, localizada no bairro Compensa, zona Oeste. Desde o último dia 18, o prefeito em exercício Marcos Rotta (PMBD) estava encarregado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto de intermediar o entendimento entre as partes. “Conseguimos equacionar todos esses interessantes levando em consideração a necessidade dos representantes e da cidade.”

Ainda na segunda-feira, dia 23, Marcos Rotta já havia confirmado que os estudantes não vão ser impactados com o aumento da tarifa e que a meia passagem vai continuar sendo cobrada no valor de R$1,50. Segundo ele, além das reivindicações de cada categoria, o interesse da população foi sempre o alvo dos debates. “Estamos definindo que este ano não teremos mais paralisação no sistema e nem aumento da tarifa para os estudantes.”

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, garante que a população que não haverá mais greve. “A reunião foi boa, foi proveitosa. A população pode ficar sossegada que não haverá greve.”

A falta de entendimento com o sindicato patronal levou a categoria a cruzar os braços no último dia 17, paralisando 100% da frota. Os trabalhadores do Sistema querem o pagamento do Dissídio Coletivo de 2016, que tem data-base até o dia 1º de maio e está em análise no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Amazonas Notícias