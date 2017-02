Campanha – Peça a Nota Fiscal e Indique o Abrigo Moacyr Alves como instituição social

Você sabia que pode apoiar o trabalho do Abrigo Moacyr Alves ao realizar suas compras, O Abrigo Moacyr Alves é uma das organizações não governamentais (ONG’s) que atuam na capital como opção para que o cidadão cadastre na campanha Nota Fiscal Amazonense. A instituição é referência na assistência às crianças e adolescentes com deficiência em Manaus.

A campanha traz, como incentivo, um prêmio em dinheiro para a pessoa que exigiu a nota fiscal, desde que esteja cadastrada no portal nfamazonense.sefaz.am.gov.br, e para uma unidade acolhedora indicada no ato do cadastro. Se a pessoa cadastrada for sorteada, a instituição também receberá um prêmio, no valor equivalente a 40% da sua premiação.

Atualmente, o Abrigo Moacyr Alves atende 56 crianças e adolescentes e localiza-se na Rua Professora Léa Alencar, nº 1014, bairro Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada). Mais informações: (92) 3238-2115.

O Abrigo é registrado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, determinado no art. 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A participação das entidades sociais nos sorteios da campanha está prevista na Lei Estadual 4.174/2015.