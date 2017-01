Campeonato Regional Yu Gi Oh! Acontece dia 28, no Plaza Shopping

O torneio oficial de nível mais elevado e somente os melhores duelistas ganharão vagas para o Nacional da temporada 2017

No próximo sábado, dia 28, acontece o Campeonato Regional de Yu Gi Oh, na praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping, das 10h às 19h. O Regional de Yu Gi Oh! é um torneio OFICIAL de nível mais elevado, aonde somente os melhores duelistas ganharão vagas para o Nacional da temporada 2017.

O evento é uma realização da loja Daisuki em parceria com Manaus Plaza Shopping. Às 10h é o início do Regional onde serão recebidas as inscrições, porém os duelos terão início às 11h, mas o público deve chegar antes 10h45, quem chegar depois deste horário sofrerá penalidade para quem vier depois. Terão intervalo para almoço de 50 minutos.

Ao todo serão 40 vagas para os players, e os interessados pela inscrição o valor está R$ 43,50 (com direito a 03 boosters INOV na entrada). Vale ressaltar é necessário se inscrever antecipadamente ao dia do evento.

Informações sobre como players de outros estados/cidades quiserem participar basta acessar o link: https://www.facebook.com/events/228632004254133/ ou pelo telefone: 99307-4686.

Conheça o Yu Gi Oh

Yu Gi Oh se passa em um universo emocionante baseado em um jogo de cards de monstros, magias e armadilhas. A franquia Yu Gi Oh! Conta com série de mangás e de animação, diversos jogos e vídeo game além de estampas ilustradas e outros produtos.

Sobre as regras do Regional e inscrições

O Campeonato Regional é um torneio de tier 2, isso significa que as regras são mais rígidas, todas elas poderão ser encontradas no site oficial da Konami, além de deveres e premiações: http://www.yugioh-card.com/en/events/organizedplay.html

O formato do torneio será suíço, advanced construído, e o número de rodadas será de acordo com o número de participantes. Lembrando ainda que o corte para TOP 8 não haverá por decisão da própria Konami

Para estar apto à inscrição: o player deve portar o COSSY – ID da Konami – se não tiver será feito na hora, estar munido de um documento com foto, possuir a ficha de inscrição com a deck list e o deck prontos para ser checado.

É necessário chegar antes da hora do encerramento das inscrições. Não será aceito quem chegar depois do horário.

Mais informações sobre o evento acesse o link: https://www.facebook.com/events/228632004254133/

A premiação da Regional será da seguinte forma TOP 4 ganhará: um Playmat exclusivo, um Deck box estilizada de couro e uma entrada gratuita para o Nacional 2017.

O TOP 5-8 ganha um playmat exclusivo e uma entrada gratuita para o Nacional 2017.

O Regional 2017 Manaus é a sua chance de provar ao resto do país e do mundo que aqui no Norte temos duelistas de qualidade e de colocar seu nome no ranking dos maiores duelistas do Brasil.

Não perca mais tempo então prepare seu deck e venha duelar no Regional da Amazônia.

