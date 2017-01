Caprichoso inicia montagem de cenário e figurinos para DVD 2017

Montagem de equipes, criação de figurinos e cenário é a etapa de trabalhos que visam a gravação do DVD 2017, do Boi Caprichoso.

Diretores e segmentos do bumbá reuniram com o diretor de produção Zandonaide Bastos para a organização de ambientes, decoração, identificação de personagens, autorização de imagens, estrutura de palco, sonorização e iluminação. Cerca de 700 pessoas farão parte da gravação.

A partir de quinta-feira (02) iniciam os ensaios da Marujada de Guerra na praça dos bois, além de grupos cênicos, dançarinos e itens.

Representantes das empresas Paulino Produtora, Tv À Critica, Barra Som e Pro Show também fazem parte da produção e gravação que acontece dia 25 de março no Curral Zeca Xibelão.

No Curral, uma equipe trabalha concluindo obras e outra construindo o cenário para a gravação.

Zandonaide, afirma que o evento será de ousadia com a marca Caprichoso.

O galpão de tribos do Boi Caprichoso recebe limpeza nesta semana para instalar máquinas e equipamentos onde será feita a montagem da linha de produção de figurinos para a gravação do DVD. O diretor de galpão Jofre Lima, estará com uma equipe preparando o local para receber costureiras e artistas que irão produzir fantasias de tribos, itens e grupos cênicos. O Presidente Babá Tupinambá, colocou estrutura disponível para estruturar o galpão.

ENSAIOS MARUJADA

Nesta quinta-feira (02) a Marujada de Guerra inicia os ensaios para a gravação do DVD. No repertório 32 toadas fazem parte da gravação, informa o Diretor da Marujada, Flávio Lima de Matos.

Por conta das obras no Curral, os ensaios serão realizados na Praça dos Bois onde será montada estrutura de palco, som e iluminação. Instrumentos estão prontos para serem repassados aos ritmistas que farão parte da gravação.

O presidente Babá Tupinambá, adquiriu novos instrumentos renovando a estrutura de material e equipamentos.

FIGURINOS

Os figurinos do DVD 2017, do Boi Caprichoso levam a assinatura de Irlan Carvalho, novato no meio artístico, mas com talento nato. Com a proposta na mão ele é o criador dos detalhes que estarão nas fantasias de todo o elenco. Acadêmicos do curso de Artes Visuais da Ufam, ele tem a arte de estilizar camisetas com pintura a mão e telas. Foi esse detalhe que colocou o artista no cenário do boi bumbá azul e branco.

Texto: Josene Araújo

Foto: Katiúscia Ferreira

Amazonas Notícias