Caprichoso – Marujada, Itens e Amo do Boi são atrações em Manaus

O Boi-Bumbá Caprichoso terá dois de seus itens oficiais como atrações do ‘Bodó com Toada’. O evento, que reúne gastronomia e música regionais, contará com shows da Marujada de Guerra e do Amo do Boi, Prince.

Além dos itens oficiais, Luciano Brasil completa as atrações azuis do evento, que acontece neste sábado (28), às 17 horas.

O ‘Bodó com Toada’ será realizado na casa de shows Ton Biz, no Tarumã, zona norte da capital. Os ingressos custam R$ 10, à venda na bilheteria do local. Informações podem ser obtidas pelo fone 99223-0072.

Marujada de Guerra

A Marujada de Guerra iniciará, em Parintins, os ensaios em preparação para a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”. A partir do dia 2 de fevereiro, os tambores rufam no Curral Zeca Xibelão.

Em Manaus, os ensaios técnicos para a temporada de Bar do Boi terão início no dia 9 de março. O local será o parque aquático do Atlético Rio Negro Clube, no Centro da capital.

Fotos: Domingos Raposo/Movimento Marujada.