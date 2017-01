Carioca’s Burgers chega a Manaus

Sanduíches artesanais assados no bafo e sem fritura, trazendo nos nomes uma homenagem a ícones da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o diferencial do Carioca’s Burgers, que inaugura em Manaus na noite desta sexta-feira, 27 de janeiro. A nova lanchonete fica na rua Ivo Amazonense (antiga rua 1), no Parque 10, Zona Centro-Sul, por trás do curso de inglês Fisk.

Um dos sanduíches do Carioca’s Burgers homenageia o Flamengo, levando pão com gergelim, 150 gramas de hambúrguer artesanal, queijo cheddar e cebola crispy. O preço é acessível: apenas R$ 12. Já o Combo 1 inclui o Flamengo, uma porção de batata pequena e um refrigerante em lata por apenas R$ 18.

A lanchonete também tem no cardápio lanches com outras referências à Cidade Maravilhosa, como o Bondinho (R$ 15), o Arpoador (20), a Lappa (R$ 25) e o Cristo Redentor (R$ 35).

O Carioca’s Burgers funcionará de terça-feira a domingo, das 18 horas até meia-noite. A lanchonete também trabalhará com entregas. Os números do Delivery são (92) 98195-3059 ou 99127-1880.