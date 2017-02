Carnailha será realizado no Bumbódromo e contará com 16 blocos

Em reunião com a Secretaria de Cultura e Turismo e presidente da Associação Carnavalesca de Parintins (Ascap), o prefeito Bi Garcia anunciou um novo formato para o Carnailha 2017. Tendo em vista o decreto de situação de emergência financeira e administrativa do município, a festa momesca será realizada no Bumbódromo.

A festa será realizada em dois dias, no domingo e na terça-feira de Carnaval.

Além disso, foi realizado um estudo para seleção dos blocos que irão participar do Carnailha. A Prefeitura irá realizar um carnaval compacto sem altos e baixos. Para o processo de escolha foram analisados os blocos que tem comunidade, os demais devem se juntar aos blocos que desfilarão no Carnailha.

De acordo o coordenador de Cultura, Karu Carvalho, a escolha vai para garantir uma melhor logística e segurança para os brincantes. “Conforme a orientação do prefeito Bi Garcia, somente os blocos que tem comunidade irão participar. Dezesseis blocos foram selecionados, tanto os que se apresentarão pelos irreverentes, Chave A e B. A Ascap deverá selecionar mais 3 blocos para completar a noite dos irreverentes”, disse.

Os blocos selecionados até o momento são:

Irreverentes: Chitara da Chapada, Lagarto Salgado, Amor e Cana, Pantera Cor de Rosa, Tiazinhas.

Chave especial: Metralhas, Ursos Polares, Fax Club, Titãs, Rubro Negro, Império dos Palmares, Unidos do Itaúna, Bad boy.

Após definição dos blocos, a Ascap deve fazer um novo sorteio de apresentação.