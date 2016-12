Casa noturna do Tarumã retorna com programação especial

Uma das casas noturnas de forró mais bem frequentadas da cidade voltou com força total. O Alambique Bar, localizado na Avenida do Turismo, no Tarumã, terá nessa sexta (23) uma verdadeira ‘festança’ pra marcar essa nova fase. As bandas Xiado da Xinela, Balanço da Sanfona, Xoteziim e Forró Matuto foram convidadas para animar a noite especial. Os show’s iniciam ás 21h, e mulher terá entrada liberada a noite toda. O ingresso para homem custa R$ 30, porém, quem tiver o nome na lista VIP da página no Facebook, não paga até ás 23h.

Desde que surgiu em 2011, o Alambique Bar & Cachaçaria ficou marcado como o lugar ideal para se curtir o autêntico pé de serra, sempre apresentando uma variedade de bandas em sua programação semanal. Agora sob nova direção, a casa de forró terá o comando da Pimpão Entretenimento, responsável por organizar os maiores eventos do gênero em Manaus. “A intenção desse novo projeto foi resgatar as raízes do forró, levando para o palco da casa, grandes representantes locais desse estilo” conta Roberto Marcelo, sócio-proprietário da empresa.

A nova edição do “Bar do Maykinho”, projeto do vocalista da Xiado da Xinela, será o grande destaque da noite. Clássicos de Luiz Gonzaga como “A Vida do Viajante” e “Que Nem Jiló” e da banda Xaxado como “Costumes do Sertão” e “Saudade” estão no repertório do cantor.