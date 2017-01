Casal é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Coroado II

A Polícia Militar do Amazonas, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), capturou na tarde deste sábado (28), na rua Brasil, Coroado II, um casal que comercializava entorpecentes por volta das 12h. Adriano Machado da Silva (30 anos) e Erika Moraes Cordeira (32 anos) foram presos com 2 kg de maconha tipo skank, um revólver calibre 38 (marca Stanley), com numeração raspada e R$ 1.480,00 reais em espécie.

A dupla foi conduzida ao 9° Departamento Integrado de Polícia (DIP) para procedimento legais.