Casas noturnas são inspecionadas em Manaus

Quatro casas de show foram inspecionadas pela Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no último sábado, 28 de janeiro.

A ação educativa e preventiva, faz parte da operação ‘Baladas Noturnas’, para prevenção, avaliação e controle de risco sanitário nesses estabelecimentos comerciais que recebem muitos frequentadores. A operação contou com um efetivo de quinze profissionais, entre gerentes de vigilância sanitária, fiscais e motoristas e apoio da Força Tática da Polícia Militar.

De acordo com a gerente de Vigilância de Serviços, Ingrid Correa, a ação é coordenada pelos departamentos direcionados a engenharia de infraestrutura, produtos e serviços.

“A nossa finalidade é garantir a integridade da população nesses espaços, principalmente com relação a saídas de emergências”,explica a gerente.

Foram aproximadamente cinco horas de operação em duas zonas da capital. Na zona Centro-Sul, a inspeção ocorreu nas casas Rancho Country, na avenida Nilton Lins, e All Nigth, na avenida Efigênio Sales. Na zona Oeste, a fiscalização visitou o Porão do Alemão, na travessa Ponta Negra, e o Forró João de Barro, na avenida do Turismo.

Segundo um dos gerentes do Porão do Alemão, Isaías Marques, no estabelecimento há um investimento contínuo em infraestrutura, produtos de qualidade e boas condições de trabalho aos funcionários para oferecer um ótimo atendimento aos clientes.

“Nós procuramos trabalhar de acordo com a lei. Com isso, quem sai ganhando é o cliente”, diz o gerente do Porão do Alemão

Durante as visitas, a equipe fiscalizadora percorre o estabelecimento comercial analisando o ambiente disponível aos clientes e orientando proprietários e funcionários das irregulares existentes.

A Gerência de Vigilância de Serviços é responsável pela verificação da documentação legal do estabelecimento e dos colaboradores como a exigência da Licença Sanitária e exames admissionais. O departamento de Engenharia de Infraestrutura realiza a verificação das composições prediais que envolve as condições elétricas da estrutura, saídas de emergências, banheiros, pisos, placas sinalizadoras e climatização. Já a gerência de produtos avalia o acondicionamento e a validação de bebidas e alimentos, equipamentos de uso obrigatórios e fardamento.

A operação começou por volta das 20h30, de sábado, no Rancho Country. No decorrer da inspeção, o estabelecimento foi autuado por diversas irregularidades nas três gerências avaliadas e teve uma de suas cozinhas interditada por oferecer riscos sanitários tanto aos clientes como aos funcionários.

O Forró João de Barro também não estava obedecendo às regras exigidas pelos departamentos da Visa Manaus e acabou autuado. Já as casas de show All Nigth e Porão do Alemão foram analisadas e atenderam as normas obrigatórias.

Para que os estabelecimentos autuados voltem a funcionar, os proprietários devem comparecer à sede da Visa Manaus, no Complexo de Saúde Oeste, localizado na rua Coronel Paulo Lasmar, n° 10, conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz, em três dias úteis para se regularizarem e se adequarem.

O consumidor que se sentir lesado e tiver interesse em denunciar qualquer tipo de risco à saúde dentro de casas noturnas podem entrar em contato com o ‘Disque Vigilância’ no 0800 092 0123.