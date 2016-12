Dados do Ministério da Saúde mostram que, o número de casos de Zika no país aumentaram mais de 100 vezes em relação a 2015. De acordo com a pasta, foram registrados no ano passado mais de 2,4 mil casos, com 29 óbitos. Já nesse ano, o número foi de mais de 208 mil casos, mas com uma queda nos óbitos: apenas três. Outro destaque foi o número de municípios afetados: 2.281 em 2016, contra apenas 549 em 2015. Para o diretor do Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis, do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, o fato de o Zika ser um vírus recém introduzido no país e uma população suscetível, facilita o aumento dos casos.



“O Zika, a introdução foi mais recente, em 2015, mas tem algumas estimativas de que tenha sido em 2014, e grande parte da população não foi infectada e fica então suscetível ao contágio do vírus” , afirma Eduardo Hage.

Para o diretor, uma das principais preocupações à respeito do aumento das doenças se dá pelo fato da proliferação do mosquito ocorrer em ambientes domiciliares. Por isso, ele afirma que a população precisa estar sempre atenta em possíveis focos e eliminá-los assim que encontrados.

“A população deve sempre tratar o problema de uma forma preventiva, assim como os governos. Mas o importante é evitar que os criadouros estejam dentro dos domicílios, em terrenos baldios e em sua comunidade. E para isso é fundamental desenvolver e aperfeiçoar o seguinte: qualquer material ou objeto que possa armazenar água, especialmente descoberto, ter água da chuva ou de casa mesmo é um principal criadouro”, disse.

A participação da população nessa luta contra o mosquito que transmite não só o Zika, mas também a Dengue e a Chikungunya, é primordial. Com a ajuda de uma sociedade unida, é possível diminuir os números dessas doenças no país, transformando o Brasil em uma nação livre do mosquito. Quer saber mais dicas de como evitar a formação de criadouros do mosquito na sua casa? Acesse saude.gov.br/combateaedes e saiba tudo sobre a luta contra o mosquito.