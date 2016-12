CD da Galera e coreografias são aprovadas no Boi Caprichoso

Às vésperas do Natal, curral Zeca Xibelão recebeu sócios e torcedores em audição das 13 toadas oficiais 2017

Com apresentação de coreografias pelos corpos de dança no palco do curral Zeca Xibelão, em Parintins, o Boi-Bumbá Caprichoso presenteou a nação azulada com a audição das 13 toadas oficiais do CD da Galera “A Poética do Imaginário Caboclo”, na noite de sexta-feira, 23.

A qualidade musical da trilha sonora teve aprovação de sócios e torcedores. Além disso, as primeiras mil pessoas a entrarem no curral do Caprichoso receberam um CD oficial, como presente de Natal da gestão do presidente, Babá Tupinambá, e do vice-presidente, Jender Lobato.

A diretoria do Caprichoso prestou reconhecimento ao trabalho dos coreógrafos e também dos compositores 2017, com menção aos nomes a cada execução de toada. O sócio Fausto Assis, natural do Rio de Janeiro, ficou satisfeito com o resultado do CD e a facilidade das coreografias. “O trabalho do Caprichoso é sempre bonito e eu não tenho a mínima dúvida de que o boi está forte agora.

Com certeza, o título, eu acredito que vai ser nosso em 2017. As coreografias são para todas as idades. Estão fáceis de acompanhar, mais leves e soltas”, frisou. O sócio Bruno Vasconcelos, de Parintins, elogiou a qualidade musical e as coreografias das 13 toadas. “As coreografias estão bem fáceis de apreender a dançar. O CD tá nota 10, bem produzido. Parabéns a diretoria, em especial ao presidente Babá Tupinambá. É um diferencial o que essa administração faz, contemplar o sócio e torcedor com o CD e esse evento de audição das toadas”, pontua.

O coordenador geral de coreografias, Jair Almeida, usou o termo ‘doação’ e a recompensa foi a aprovação da galera. “Nossos dançarinos ‘pegaram’ em três dias. Ensaiamos terça, quarta e quinta, com ‘limpeza’ de movimentos e correções feitas pelo Conselho de Artes e coreógrafos. Os dançarinos demonstraram muito amor pela arte, pela dança e pelo Caprichoso”, enfatiza. O presidente do Caprichoso agradeceu aos envolvidos no CD da Galera e lembrou era um compromisso entregar o produto no Natal para a nação azulada. “A galera compareceu e gostou do CD, tanto os sócios, quanto nossa torcida. Estou muito feliz com o curral lotado para escutar as toadas e conhecer as coreografias. É belíssimo trabalho o CD da Galera”, afirma Babá Tupinambá.