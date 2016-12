Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no Amazonas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, nesta quarta-feira o céu irá ficar nublado a encoberto com pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e no Tocantins, podendo chover também nas demais áreas.

A umidade relativa do ar vai variar entre 50 e 95% nestes Estados.

A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima, de 35 graus.

Segundo o INMET, durante toda a semana, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e no Tocantins.

Cintia Moreira, o tempo e a temperatura