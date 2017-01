Chamadas de telefone fixo para celular terão reajuste a partir da semana que vem

A partir da semana que vem, as ligações feitas de telefone fixo para celulares vão ficar mais caras. A Anatel autorizou as operadoras a reajustarem a tarifa em cerca de 1,33%.

ANTECEDÊNCIA

Para que os novos valores possam ser aplicados, as prestadoras devem dar ampla publicidade ao reajuste nas localidades de prestação do serviço com antecedência mínima de 2 dias.

RÁDIO

O valor da tarifa das chamadas de telefone fixo para aparelhos de comunicação por rádio também sofrerá reajuste. Neste caso, o reajuste será de até 2,28%. Os reajustes serão aplicados para as linhas do plano básico da telefonia fixa em chamadas locais ou de longa distância nacional.