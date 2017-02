“CHIC BAZAR” promove edição de carnaval

A folia de descontos contará com apresentação da bateria e passistas da Escola de Samba campeã Reino Unido da Liberdade.

Para entrar no clima da alegria, o ‘CHIC BAZAR’ promove edição especial de Carnaval com até 70% de descontos em itens diversos. O evento irá acontecer nos dias 03 e 04 de fevereiro, das 10h às 20h, no Centro de Convenções Manaus Plaza.

Na programação inicia com o workshop de maquiagem que será ministrado dia 3, às 16h, pela maquiadora e blogueira Jess K, que vai ensinar a maquiagem inspirada nas sereias. Seguindo o cronograma ainda tem o workshop de customização para aproveitar os festejos com estilo. Vale lembrar que estas instruções serão totalmente gratuitos.

Às vaidosas foliãs terão acesso aos serviços de beleza, como SPA dos pés, tratamento de calosidade, manicure e pedicure – da simples até à aplicação de joias e alongamento de unhas de diversos materiais. O valor varia de R$ 25 a R$ 99, dentre outros serviços estão massagens rápidas, design de sobrancelhas, aplicação de cílios, maquiagens nos estilos simples e festa, tudo isso variando entre R$ 10 a R$40.

Além de vários itens de moda feminina, masculina, infantil e íntima, itens para seu pet, moda plus size e fitness, cosméticos e maquiagens, acessórios em geral, perfumaria e calçados. Aos pais que deixaram pra última hora, podem ter acesso a uma linha escolar completa e para casa terão itens de cama, mesa e banho, a área de brechó e artesanato.

Para aproveitar toda essa folia, na sexta-feira (03), quem anima o ‘CHIC BAZAR’com show especial da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade (Campeã do Carnaval 2016), com a presença de passistas e da Bateria “Furiosa” em apresentação especial às 18h30 . As crianças terão workshop com diversas atividades devidamente supervisionadas por monitores. Vale a pena festejar.

Amazonas Notícias