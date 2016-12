China impõe novos impostos para fortalecer luta contra poluição

BEIJING (Reuters) – O Parlamento chinês aprovou neste domingo uma nova legislação para criar taxas específicas de proteção ambiental para a indústria pela primeira vez a partir de 2018, como parte de um novo foco no briga contra os problemas causados pela poluição no país.

A irritação tem aumentado entre a população chinesa pelos repetidos fracassos do governo em controlar a poluição do ar, água e terra. Recentemente, enormes partes do norte da China têm passado os dias envoltas em perigosas névoas de poluição.

“Impostos são um importante meio econômico para promover a proteção do meio ambiente”, afirmou em um comunicado o Ministério das Finanças chinês.

As novas taxas serão de 1,2 yuan por unidade de poluição atmosférica, 1,4 yuan por unidade de poluição aquática e 5 yuans por tonelada de perda de carvão e uma tonelada de “detritos perigosos”. Os causadores de poluição sonora industrial também serão multados se excederam os limites legais.