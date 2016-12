Chuva de hoje já registra seis ocorrências

Em mais um dia de fortes chuvas na capital do Amazonas, a Defesa Civil de Manaus já registra seis ocorrências desde as 18h de ontem (quarta-feira, 21), até as 8h20 desta quinta-feira, dia 22 de dezembro.

De acordo com o órgão, os pluviômetros registraram, nas últimas 24h, uma média de 22,2 milímetros de chuva na região urbana da cidade.

RESUMO:

Desabamento de Muro sobre casa

1. Avenida Israel, 74 – Jesus Me Deu

2. Rua Leão de Judá, 400 – Jesus Me Deu

Alagação

3. Rua Jasmim do Cabo, 134 – Parque Riachuelo II

Desabamento de Muro

4. Rua Comandante Theóphilo dos Santos, 320 – Bairro da Paz

Deslizamento de Barranco

5. Rua Afonso Pena, 652 – Praça 14

6. Rua 22, 25 – Alfredo Nascimento