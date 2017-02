Chuva – Defesa Civil regitra treze ocorrências na manhã desta sexta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil, registrou na manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro, um total de 13 ocorrência devido à chuva que atingiu a cidade por volta de 9h30.

Entre as ocorrências estão uma alagação, seis deslizamentos, dois riscos de deslizamento, três desabamento de casa de madeira e um desabamento de casa mista. Agentes da defesa civil estão atendendo todas as áreas registradas, priorizando os casos com risco de vítimas.

A precipitação foi de chuva moderada, trovoadas e rajadas de vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o índice de chuva é de 40 mm para o dia de hoje em toda a cidade.