Chuva deixa rastro de destruição em Manaus

Casa desaba no centro da capital

A Prefeitura de Manaus continua o trabalho de monitoramento e atendimento aos danos causados pela forte de chuva de ontem (terça-feira, 20). Até o momento, subiu de nove para 16 o número de ocorrências registradas pelo telefone da Defesa Civil de Manaus (199).

Entre as mais graves está o desabamento de uma casa de madeira na rua Luiz Antony, no Centro. Outra casa corre o risco de desabar no bairro Praça 14, zona Centro-Sul da capital, por conta de um muro fragilizado que pode tombar e atingir o imóvel.

A Defesa Civil também atua no desabamento de uma contenção de rip-rap na rua Lauro Bettencourt, no Santo Antônio, com extensão de cerca de seis metros de comprimento.

Além da Defesa Civil, também monitoram as ocorrências: as secretarias municipais de Limpeza Pública (Semulsp), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e, ainda, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Gabinete de Gestão Integrada (GGIM).

A média de chuva registrada nas ultimas 24h na zona urbana de Manaus é de 90,4 milímetros.

RESUMO DAS OCORRÊNCIAS:

Desabamento de Casa de Madeira

Centro – Rua Luiz Antony

Risco de Desabamento de Casa

Nova Esperança I – Travessa Beco da Paz, 40b

Praça 14 – Avenida Tarumã

Deslizamento de Barranco

Nova Vitória – Rua 11 de Agosto

Adrianópolis – Avenida Carlos Lacerda, 57

Grande Vitória – Rua Jesus Me Deu

Colônia Antônio Aleixo – Rua do Progresso, 28

Risco de Desabamento de Barranco

Petrópolis – Rua Tapajós, 50B

Desabamento de Muro

Grande Vitória – Travessa B/11

Santo Antônio – Rua São João

Risco de Desabamento de Muro

Praça 14 – Avenida Tarumã, 1575

Desabamento de Rip-Rap

Santo Antônio – Escola Padre Nonato Vieira, 1146

Erosão de Rua

São Francisco – Rua Tito Bittencourt, 03

Queda de Árvore

Centro – Rua Leonardo Malcher, entre Duque de Caxias e Visconde de Porto Alegre

Alagamento

Rio Piorini – Avenida Arquiteto José Henrique

Atendimento Social

Santa Etelvina – Alameda A