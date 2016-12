Chuva registra 18 ocorrências em Manaus

A mais grave foi o desabamento de uma casa

A Prefeitura de Manaus continua o trabalho de monitoramento e atendimento pelos danos causados após a forte chuva desta terça-feira, 20 de dezembro. Ao todo, até a tarde desta quarta-feira, dia 21, foram 18 o número de ocorrências registradas pelo telefone da Defesa Civil de Manaus, o 199.

Entre as mais graves está o desabamento de uma casa de madeira na rua Luiz Antony, no Centro. Outra casa corre o risco de desabar no bairro Praça 14, zona Centro-Sul da capital, por conta de um muro fragilizado que pode tombar e atingir o imóvel. A Defesa Civil também atua no desabamento de uma contenção de rip-rap na rua Lauro Bettencourt, no Santo Antônio, com extensão de quase seis metros de comprimento.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, o trabalho de intervenção realizado em áreas de risco busca minimizar o máximo possível o perigo. “Essas áreas acabam sendo ocupadas indevidamente e a Defesa Civil orienta que o risco deve ser minimizado, como não jogar lixo em áreas de erosão”

Além da Defesa Civil, também monitoram as ocorrências: as secretarias municipais de Limpeza Pública (Semulsp), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e, ainda, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Gabinete de Gestão Integrada (GGIM).

A média de chuva registrada nas ultimas 24h na zona urbana de Manaus é de 90,4 milímetros.