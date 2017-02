Chuva tem sete ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal

A Defesa Civil do Município registrou, na manhã desta terça-feira, dia 31, sete ocorrências em virtude da chuva. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuva nesta manhã foi próximo de 50 milímetros.

Todos os chamados foram atendidos pelas equipes do órgão. Nas áreas prejudicadas, as equipes estão dando o suporte necessário e orientando às famílias atingidas.

Os registros foram de desabamento de muro, alagação, deslizamento de barranco e soterramento parcial de residência, em cinco pontos da zona Leste: Zumbi dos Palmares, Nova Vitória, Nova Conquista, Armando Mendes e Jorge Teixeira.

Conforme o secretário executivo do órgão, Cláudio Belém, a Defesa Civil monitora as áreas e está atenta às ocorrências ocasionadas pela forte chuva. “Estamos cientes de que as chuvas que ainda virão podem ocorrer acima da média prevista.”

Para o registro de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal por meio do número 199.

Amazonas Notícias