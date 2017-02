Chuva volta a causar estragos em Manaus

Manaus-O temporal que começou na tarde desta terça-feira (31) voltou a causar transtornos em várias zonas na capital amazonense. A defesa civil registrou alagamentos e deslizamentos.

Até o momento, 22 ocorrências foram registradas. Houve alagamento na Travessa Divinópolis, localizada no Rio Piorini, Zona Norte da cidade, e na Rua Alagoas, no Terra Nova, ainda na Zona Norte.

Alguns trechos da Avenida Torquato Tapajós também foram afetados. Por volta das 5h40, diversos pontos estavam alagados. Os motoristas tinham dificuldades de trafegar pela área.

De acordo com a Defesa Civil, a Rua Jucutu, no Novo Aleixo, Zona Norte; Rua Itapiranga, no loteamento América do Sul, Zona Norte, e Rua Alto Paraíso, no bairro Jorge Teixeira 4 etapa, situada Zona Leste, também sofreram com inundação.

Houve também deslizamentos de barranco na Comunidade Monte Pascoal do bairro Colônia Terra Nova, na Rua Sã Sebastião, no bairro Monte Sinai, rua 013 e no bairro Cidade de Deus, nas Rua Coração de Jesus e Santo Antônio.

Houve um deslizamento de terra no Monte Sião, Zona Leste da cidade, atingiu parcialmente residência, nenhuma pessoa ferida, conforme a Defesa Civil.

A previsão do tempo para amanhã em Manaus é de fortes chuvas.