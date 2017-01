Ciclista é encontrado morto na estrada Manuel Urbano

Na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h30, um ciclista ainda não identificado, foi encontrado morto na rodovia Manuel Urbano (AM-070), km 1. Ele vinha no sentido Iranduba/Manaus em área destinada aos veículos que circulam em alta velocidade.

Policiais militares que atenderam a ocorrência não souberam informar qual modelo de veículo poderia ter atropelado o jovem. De acordo com pessoas que caminham pela via no horário da manhã, motoristas de carros costumam desrespeitar ciclistas que trafegam pela área.

Em menos de 24h, é segunda vítima de atropelamento em bicicleta na região metropolitana de Manaus. Nesta quarta-feira (25), o ciclista Leonardo Tavares do Nascimento, 17, morreu depois de ser atingido por um ônibus de uma empresa do transporte público coletivo de Manaus, na avenida Constantino Nery.