Ciclo de palestras luta contra a exclusão, discriminação e preconceito

Para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Trans lembrado no dia 29 de janeiro, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza um ciclo de palestras com o tema “Políticas Públicas no Contexto da Transexualidade”. O encontro será nos dias 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira) de janeiro, das 8h30 às 12h, no auditório do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos Adamor Guedes (rua Major Gabriel, nº 1.192, Praça 14 de Janeiro, zona centro-sul), com o apoio de movimentos sociais de lésbicas, gays, transexuais, travestis e transgêneros (LGBT) e das Secretarias de Estado de Saúde (Susam) e de Educação (Seduc).

O evento é gratuito e aberto ao público com objetivo de empoderar a população trans e sensibilizar a sociedade acerca do combate à exclusão, discriminação e preconceito sofrido por esse público.

Serão apresentados painéis e palestras com temas sobre visibilidade trans; saúde integral da população LGBT; educação, direitos humanos e cidadania; políticas públicas e seus impactos; educação e integração; segurança pública; desafios dos transexuais no mercado de trabalho, entre outros. Além disso, haverá um cine-debate com o curta “Os tabus sociais na percepção de gêneros e papéis sexuais”. Ao final de cada dia, será realizado um plano de metas para serem implementados ao longo de 2017.

PROGRAMAÇÃO

Ciclo de Debates Visibilidade Trans

Tema: Políticas Públicas no Contexto da Transexualidade

Data: 26 e 27/01/2017

Hora: 08h30 às 12h

Local: Auditório do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos “Adamor Guedes”

End.: Rua Major Gabriel, 1192 bairro Praça 14 de Janeiro

-8h30 – Abertura

-09h – Palestra de Abertura “Por que visibilidade trans?”

-09h – Painel 1

Queremos viver mais de 35 anos

O corpo em questão limites do saber médico

O papel do profissional de saúde no atendimento às pessoas trans –

Saúde Integral da população LGBT

-10h10 – Debates

-10h20 – Intervalo

10h30 – Painel 2

Educação, Direitos Humanos e Cidadania

Políticas Públicas e seus impactos

Educação e integração acolhendo a diversidade

-11h30 – Debates

-11h40 – GT Plano de Metas

Sexta – 27/01

-8h30 – Abertura

-08h30 – Painel 3

Cine debate – Os tabus sociais na percepção de gêneros e papéis sexuais

Segurança Pública e Mercado de Trabalho

Desafio dos transexuais e travestis na inserção ao mercado de trabalho

-10h20 – Intervalo

-11h – GT Plano de metas

Amazonas Notícias