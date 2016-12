Cliente de bordel mata dona da casa, segurança, 3 garotas de programa e rival, por encontrar ocupada a mulher que ele pretendia

Seis pessoas foram mortas por cliente de um bordel em Jaboticabal, interior de São Paulo. O tiroteio ocorreu às 22h30, após o cliente, homem de 27 anos, não conseguir programa com a mulher que desejava, na hora atendendo outro freguês. Ele então apanhou revólver no seu carro (um Fusca) e começou a atirar em quem estava no local.

GAROTAS

O cliente matou a dona da boate, 3 garotas de programa, um segurança e o rival que estava com a mulher que ele queria. Outras pessoas conseguiram fugir. Após os tiros, abandonou o carro e fugiu a pé.

SE ENTREGOU

Na tarde desta quinta-feira (22), o suspeito de matar as seis pessoas se entregou à Polícia Civil. É cabeleireiro William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos. Ele estava acompanhado do advogado e ainda não prestou depoimento. A polícia não divulgará o local onde ele permanecerá preso por motivo de segurança.

Com informações do G1