Clientes se vingam de motorista que estacionou em duas vagas

Nos Estados Unidos, os clientes de um supermercado decidiram se vingar de um motorista ruim de roda que fez essa ‘barbeiragem’: fizeram uma barreira de carrinhos de compras em volta do veículo.

A cena inusitada foi compartilhada no Facebook por Matthew Mills. “Esse cara recebeu uma lição no estacionamento”, postou. Em entrevista ao site Mashable, Matthew garantiu não ter sido o autor da brincadeira, apenas um espectador. “Eu estava indo comprar alguns presentes de última hora com meu pai, quando vi que o carro estava sobre a linha amarela e cheio de carrinhos em volta”, afirmou.

O autor da imagem disse ainda que procurou alguns funcionários do mercado para saber se eles reconheciam o veículo. “Eles me disseram que era de um outro funcionário que estacionou assim por causa do gelo”, lembrou. “Eu acho que eles se sentiram estúpidos [com essa justificativa], porque estava fazendo 7ºC e não estava nevando”, completou.