Coca-Cola Brasil lança estratégia para incentivar escolhas

Reposicionamento da marca Coca-Cola inclui novas embalagens e reformulação da versão Zero Açúcar

Em um mundo em constante transformação, a Coca-Cola Brasil se renova. Na virada de 2016 para 2017, a empresa usa a força de sua principal marca para contribuir para que as pessoas tenham mais opções de escolhas na hora de decidir sobre seu consumo. A partir de janeiro, a Coca-Cola passa a oferecer as três versões da bebida – original, zero e Stevia e 50% menos açúcares – em embalagens redesenhadas. A empresa aumentará ainda a oferta dessas três versões juntas nos pontos de venda em todo o país. E mais: a Coca-Cola Zero apresenta uma nova fórmula, com sabor mais próximo da versão regular e passa a se chamar Coca-Cola Zero Açúcar.

“O estilo de vida das pessoas mudou e vamos oferecer mais escolhas ao público para nos adequar a estas mudanças. Estamos usando a força da nossa principal marca para falar claramente sobre opções. É a mesma Coca-Cola com diferentes versões para quem quer reduzir o consumo de açúcar”, afirma Henrique Braun, presidente da Coca-Cola Brasil. “E vamos além. Usaremos a fortaleza do nosso Sistema para chegar ao final de 2017 com uma distribuição 50% maior nos pontos de venda de todo o Brasil”, completa.

O novo sabor da agora Coca-Cola Zero Açúcar foi elaborado para que fique mais próximo ao de Coca-Cola original e assim mais atrativo àqueles que queiram migrar de opção dentro da categoria. “Isso é pura inovação. Sem adicionar ou alterar qualquer ingrediente, conseguimos chegar a uma fórmula mais próxima ao sabor original. É praticamente o mesmo sabor, mas com zero caloria. E fizemos isso a partir, apenas, de um novo equilíbrio de aromas”, complementa Braun.

A Coca-Cola Brasil adota soluções para atender a um público consumidor que cada vez mais pede soluções que permitam variedade e equilíbrio na sua alimentação. Por isso, nos últimos dois anos, 42 produtos foram reformulados – cerca de 30% do portfólio – e todos os lançamentos são produzidos com menos açúcar. Além disso, 80% das marcas têm opções de baixa ou sem caloria.

Nas novas embalagens de Coca-Cola, que chegam às prateleiras de todo o país até fevereiro, o famoso disco vermelho é o centro da identidade visual, acompanhado da cor de cada versão (vermelho para a de sabor original, preto para Zero Açúcar e verde para Stevia e 50% menos açúcares). A mudança é um segundo passo da campanha global “Sinta o Sabor”, lançada em janeiro deste ano, quando a “família Coca-Cola” passou a ser tratada como uma marca única.

A campanha completa de lançamento das novas embalagens de Coca-Cola terá início em janeiro, com ações de merchandising em TV aberta, filme na TV, divulgação em mídias sociais, ativações em pontos de venda e ações de sampling.