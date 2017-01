Colônia de Férias ajuda a combater trabalho infantil

Menores que eram explorados pelos pais ou familiares para pedir dinheiro, vender balas ou fazer malabares nos principais cruzamentos da capital, estão tendo a oportunidade de curtir as férias escolares de uma maneira diferente.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) realiza até o dia 28 de janeiro, uma colônia de férias, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, para aproveitar o tempo livre das crianças e adolescentes que são atendidos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Segundo o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, as oficinas é uma forma de atrair a atenção das crianças, despertando nelas o gênio criativo e também a vocação talentos. “A gente precisa vir ao encontro dessas populações que são menos assistidas. A Semmasdh justifica a sua razão social quando vemos as oficinas atraindo a atenção das crianças”

De acordo com a gerente do PETI, Iracilda Nascimento, o objetivo da ação é combater a ociosidade e o trabalho infantil, oferecendo às crianças e adolescentes opções de lazer durante o período de férias. “O objetivo é trazer para a comunidade algo voltado para a oficina de música, teatro, e para isso, mobilizamos toda a rede de proteção a contribuir com esse gesto”

C.D, de 14 anos, é um dos participantes. Em pouco tempo aprendeu a tocar flauta e disse que descobriu nas atividades o prazer de ser criança. “Aqui está sendo legal, porque tem muitas crianças ficam bagunçando por aí, pelo menos eu não fico mais pela rua”

Sandro Medeiros, ator e diretor de teatro, é um dos voluntários na colônia de férias. Com mais de 25 anos de atuação, ele destaca que encontrou no teatro de periferia, há 15 anos, a ferramenta necessária para mudar a vida de milhares de pessoas. “Partimos do princípio da realidade que eles vivem, incentivamos eles a contar as suas histórias para que, através dos mecanismos do teatro, consigamos fazê-los pensar”

Somente em 2016, mais de cem crianças foram encontradas fazendo malabares e outras atividades nos semáforos de Manaus. Pelo menos 90% dessas crianças residem no bairro Colônia Antônio Aleixo, mas também são encontradas nos bairros Zumbi e Viver Melhor.