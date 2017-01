Colônia de Férias no Magdalena Arce Daou encanta crianças

Com muitas brincadeiras e jogos, mais de 200 meninos e meninas de 4 a 16 anos aproveitaram a Colônia de Férias “Resgate de Brincadeiras”, que iniciou nesta quinta-feira (26) e segue até esta sexta (dia 27), no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no Santo Antônio. Para “gastar a energia” acumulada nas férias, a ação acontece em dois períodos, das 8h às 10h e das 16h às 19h, gratuitamente. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Repleto de crianças de vários bairros da capital, o Centro foi palco de brincadeiras do tempo da vovó e do vovô, como amarelinha, carrinho de rolimã, corrida de saco, elástico, pula corda, entre outras. Porém, uma das atividades que mais chamou atenção da turma foi o pião. O brinquedo, que existe há vários séculos, foi um dos mais disputados, ao lado do skate e do circuito de aventura.

“Nunca tive a oportunidade de brincar com o pião e achei muito legal. O professor me ensinou e estou gostando muito. Acho que venho amanhã. Está sendo muito melhor que ficar em casa, disse o estudante de nove anos, Leonardo Nogueira, morador do Bairro Santo Agostinho.

Acompanhado da tia Layjane Pimentel, o pequeno Raul Gabriel, de quatro anos, corria de um lado para o outro com a “estratégia” de poder usufruir de todas as brincadeiras. O pequeno é morador do conjunto Beija-Flor, na Cidade Nova, e descobriu muitas atividades que não fazem parte do seu convívio diário. Pela alegria, a programação foi mais que aprovada.

“Ele não conhece as brincadeiras. Ele fica mais em casa porque não tem ninguém para brincar com ele. Como a mãe dele trabalha, eu o trouxe para brincar, se divertir e interagir com outros da idade dele. Achei super importante esta atividade e valeu muito a pena, pois além de contar com uma programação, as atividades são desenvolvidas por professores num ambiente seguro. Ainda não tenho filho, mas tudo isso serve de teste para mim”, sorri a dona de casa.

Encantados pelo pião, os irmãos Manoel de Sá e Manoela de Sá adoraram conhecer a “novidade”. Tanto é, que já queriam levar o brinquedo para casa. “Eu não queria vir, mas minha mãe me inscreveu e estou gostando muito. Agora quero voltar e participar mais”, disse o menino de 12 anos, cuja irmã achou difícil jogar o pião. “Nós não tínhamos conhecido o pião. É bem difícil, mas está sendo ótimo”, afirmou a menina de 10 anos.

Balanço – De acordo com o organizador do evento, Ney Metal, a ideia de realizar uma colônia de férias somente com as brincadeiras antigas foi para fazer as crianças movimentarem o corpo e estimularem o cérebro. Apegadas às novas tecnologias, como jogos de computador e smartphones, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer os antigos jogos.

“A colônia de férias é realizada há vários anos. Desta vez, decidimos fazer no início do ano com a ideia de resgatar as brincadeiras antigas. Além de eles estarem conhecendo brincadeiras de outras épocas, faz com eles saiam da frente do computador e do celular. O pião foi um sucesso. Todos eles gostaram. As brincadeiras vão estimulá-los a desenvolver o lado cognitivo, a ter mais equilíbrio, correr, ter noção de espaço e, o mais importante, vai contribuir para a formação da criança”, explicou Ney Metal, frisando que a Colônia segue até sexta-feira.

Pais revivem o passado – E quem disse que a Colônia de férias foi só para os pequenos? Pelo contrário. Até os pais que estavam esperando pelos filhos, entraram na “bagunça” e aproveitaram para se divertir também. Como a concorrência pela corda e o pião passou a ser grande, os organizadores decidiram fazer uma competição com os cinco genitores. O pai que fizesse a melhor apresentação ao jogar o pião ficava com a medalha de ouro.

“Sempre que tem evento procuro trazer meus filhos. Hoje pude relembrar minha infância. Eu fiquei encantado pelo pião. Quando era criança brinquei muito e também brinquei muito com o carrinho de rolimã. Estou muito satisfeito, pude rodar o pião e ganhei minha medalha de ouro. Foi uma ótima ideia”, comemorou o agente administrativo, Maicon Oliveira, que subiu ao pódio ao lado da filha Yasmin, depois de ter colocado o pião girando na palma da mão.