Com 293 votos, Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara dos Deputados

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) venceu na tarde desta quinta-feira (2) a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e foi reconduzido ao cargo que já ocupava.

Eleito em primeiro turno, Maia recebeu 293 votos contra 105 do segundo colocado Jovair Arantes (PTB-GO). O terceiro lugar ficou com André Figueiredo (PDT-CE) com 59 votos, em quarto, Júlio Delgado (PSB-MG), com 28; em quinto, Luiza Erundina (PSOL-SP), com 10; e, em sexto, Jair Bolsnaro (PSC-RJ), com 4. Houve 5 votos em branco.

Após ser eleito, o deputado do DEM concedeu entrevista a imprensa e negou ter recebido ajuda do governo Federal. Maia afirmou, no entanto, que o fato de ter comandado votações importantes para o Planalto fez com que a base de parlamentares aliados ao governo apoiassem a sua candidatura. “Comandei as votações das matérias econômicas do governo e isso sinalizou de forma clara para os parlamentares da base e para a sociedade que minha continuação na presidência dava tranquilidade para essa agenda. E é isso que vai acontecer, nós vamos ampliar o debate, como pediu a oposição, como pediu o PSB, das matérias polêmicas, como previdenciária e trabalhista, mas vamos avançar na votação dessas matérias.”

Rodrigo Maia deve ocupar o cargo de presidente da Câmara até fevereiro de 2019. O parlamentar assumiu o posto para um mandato “tampão” em julho de 2016, após a cassação do então presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Reportagem, João Paulo Machado

Amazonas Notícias