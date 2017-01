Começam matrículas de novos alunos para Educação Especial do município

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou, nesta sexta-feira, dia 13, as matrículas para novos alunos na rede municipal de ensino, sendo atendidos prioritariamente neste primeiro dia alunos da Educação Especial.

Até o início da tarde, já haviam sido realizadas 288 matrículas para estudantes com necessidades especiais. A partir da meia noite de sábado, dia 14, vai estar aberta a reserva de vagas para os demais alunos pelo aplicativo “Matrículas Amazonas” e pelo site www.matriculas.am.gov.br.

A matrícula também vai poder ser feita de forma presencial, em qualquer uma das 722 escolas das redes municipal e estadual de ensino de Manaus, a partir de segunda-feira, 16, até a sexta, dia 20.

Conforme a chefe da Divisão da Informação e Estatística Semed, Eliete Queiroz, após realizar a reserva da vaga, pais e responsáveis tem até três dias para confirmar a matrícula na escola selecionada. Segundo ela, a partir do dia 16, os pais vão poder ir à unidade escolar em que fizeram a reserva de vaga, para entregar os documentos do aluno e confirmar a matrícula.

“Os pais não precisam ir à escola desejada que o filho estude. Qualquer escola municipal e estadual faz o atendimento” explica.

Este ano, a Semed vai ter 46,8 mil novas vagas para as 494 escolas da rede municipal, sendo 22,8 mil para a Educação Infantil e 24 mil para o Ensino Fundamental. Além disso, até esta sexta, já haviam sido rematriculados 182.593 alunos na rede municipal.

No primeiro dia de matrículas para alunos da Educação Especial, foram feitos 111 atendimentos pelo site, 100 pelo aplicativo e 77 de forma presencial. A gerente do Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal, Reni Formiga, destacou que a Semed se preocupa especialmente com o público da educação especial e, por isso, a decisão de destinar o primeiro dia para a realização da matrícula desses alunos, como forma para facilitar o acesso ao ensino na rede.

A Semed atende alunos de portadores de deficiência auditiva, visual, autismo, deficiência intelectual, superdotado e paralisia cerebral, em toda rede, seja na Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, ou nas salas especiais e salas de recursos no contraturno, nas demais unidades de ensino da rede municipal.