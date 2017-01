Comitê retoma encontros para a aceleração e modernização de processos

Vão ser retomadas a partir da próxima terça-feira, 17 de janeiro, as reuniões do Comitê de Desburocratização, criado pela Prefeitura de Manaus para inovar e modernizar cada vez mais os processos de licenciamento e melhorias urbanas, sociais e ambientais para a população.

Nesta sexta-feira, dia 13, foi realizada uma reunião preparatória com os representantes de órgãos municipais que participam do comitê para atualização das ações de trabalho discutidas nos encontros do ano passado.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Claudio Guenka, um dos destaques do trabalho é o licenciamento, reduzir a burocracia e melhorar a eficiência do Município. “Temos delineadas 43 ações de trabalho, de âmbito interno dos órgãos e externas, pelo empresariado local e conselhos.”

Guenka lembra que já está em fase final de estudo o sistema de licenciamento integrado, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), que envolverá também o Implurb e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), além do Visa Manaus, que são licenciadores.

O comitê é formado por representantes das instituições dos segmentos do comércio, indústria, construção civil, mercado imobiliário, entidades de classe e secretarias licenciadoras da Prefeitura de Manaus, como a Semef, Semmas, Visa Manaus e o Implurb.