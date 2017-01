Companhias aéreas registram 1ª queda de passageiros em 10 anos

Balanço divulgado hoje pela Anac mostra que o número de passageiros transportados pelas empresas aéreas no Brasil diminuiu 7,8% no ano passado na comparação com 2015. Ao todo, nos 12 meses do ano, as companhias aéreas transportaram 88,7 milhões de passageiros, frente aos 96,2 milhões registrados em igual período do ano anterior.

DEMANDA

Essa é a 1ª vez em 10 anos que o Brasil tem queda no número de passageiros transportados pelas companhias aéreas. Em 2016, ano marcado pela crise econômica, a demanda dos brasileiros pelo transporte aéreo recuou 5,7% na comparação com 2015.

OFERTA

No mesmo período, por sua vez, a oferta de assentos por parte das empresas também diminuiu em 5,9%. Em dezembro do ano passado, foram transportados 8 milhões de passageiros. O número representa queda de 5,9% em relação ao mesmo mês de 2015 e a 17ª queda seguida do indicador.