Comunidade ribeirinha do Amazonas é cenário para nova novela da Globo

A Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago do Acajatuba, localizada no município de Iranduba, é uma das locações de gravação da próxima novela das 21h, “A Força do Querer”, escrita por Glória Perez e dirigida por Rogério Gomes. A estreia da nova trama global está prevista para o mês de abril.

Na novela, a comunidade amazonense recebe o nome de “Parazinho”, uma vila fictícia do Estado do Pará. “A nossa localidade é o cenário perfeito que a produção da novela estava procurando. Além disso, pesou o valor da logística”, disse a fundadora da Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Marlene Alves da Costa, 58 anos.

A comunitária comemora o momento e diz que todos os moradores de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro e de outras comunidades estão envolvidos na novela. “Seja como figurantes ou como pessoal de apoio na produção. Se estão com os documentos em dia, a direção da novela chama na hora”, destacou Marlene.

Pousada Comunitária – Em outubro do ano passado, a Comunidade ganhou do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), uma Pousada Comunitária. “Tudo no tempo de Deus. Ganhamos uma pousada e logo em seguida a Globo nos procurou, em dezembro. Tudo poderia ser gravado no Pará, mas vieram para o Amazonas”, lembrou a fundadora da Comunidade de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, destacando que parte da produção está hospedada na pousada entregue pelo Governo.

Para a presidente da Amazonastur, Oreni Braga, a gravação de mais uma novela na região só evidencia cada vez mais que o Amazonas é uma locação perfeita para grandes produções cinematográficas.

“O trabalho que o Órgão de Turismo vem realizando há uma década começa a dar frutos. Isso não é só com o Centro de Convenções que já foi instalado com primeira fase e a segunda começando em fevereiro, mas com a ampliação de voos que conseguimos para Manaus, que hoje está conectada com todas as regiões do País com voos diretos e com outros países importantes, além da infraestrutura que estamos propiciando aos municípios turísticos e às comunidades que têm apelo para a atividade, em destaque Paricatuba, Janauari e Acajatuba, esta última que já vem sendo beneficiada com grandes e importantes produções de filmes e novelas, podendo hospedar os elencos na pousada recém-entregue pelo Governo do Estado, por intermédio da Amazonastur. Isso gera ocupação, renda e oportunidades para as pessoas que moram lá e que precisam de qualidade de vida. Estamos felizes com o sucesso de Acajatuba!”.

Convívio com os atores – Marlene disse que é, e parte da comunidade também, acostumada a conviver com grandes atores e isso já ajuda na hora do trabalho. “Antigamente o Ariaú (hotel) recebia dezenas de atores e todos passavam por aqui, por isso, grande parte do povo já tem convivência com essas personalidades da televisão”, contou.

Entre vários atores que estão gravando cenas da novela na comunidade, a comunitária citou Isis Valverde como uma das pessoas mais humildes e amáveis do elenco. “Na realidade todos são. Todos comem conosco, dançam e não tem aquela besteira de medo de alguma coisa. Mas a Isis é uma menina especial, encantadora”, destacou.

O elenco da “A Força do Querer” conta com os atores Isis Valverde, Paolla Oliveira, Bruna Linzmeyer, Marcos Pigossi, Juliana Paes, Lilia Cabral, Emilio Dantas, o cantor Fiuk, Dan Stulback, Rodrigo Lombardi, entre outros.

‘Parazinho’ – É justamente neste cenário (“Parazinho”) que o casal Ritinha e Zeca (Isis Valverde e Marcos Pigossi) vive sua história de amor. Ritinha, conforme a produção da novela, gosta de seduzir, conquistar e de liberdade para seguir seus desejos. Por ser assim, Ruy (Fiuk), filho de Eugenio (Dan Stulbach), um dos donos da empresa Garcia, se encanta por Ritinha, após uma viagem de trabalho ao ‘Parazinho’.

Por exercer um fascínio surreal sobre os homens, Ritinha é muito criticada pela comunidade, mas Zeca supera por entender que ela é o grande amor da vida dele. Após descobrir que Ritinha estava se envolvendo com Ruy, Zeca deixa a Comunidade e vai recomeçar sua vida de caminhoneiro no Rio de Janeiro, onde encontra Jeiza (Paolla Oliveira).

A nova novela das 21h, além de mostrar as belezas naturais do Amazonas, vai emocionar muito as pessoas pelas histórias de vida de cada personagem.