Confirmado! Ônibus param segunda-feira

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus decidiu na tarde desta quinta-feira (26), que vai parar 50% da frota de ônibus do transporte público de Manaus na próxima segunda-feira (30). A decisão unânime foi tomada pelos membros da categoria na sede da instituição, rua Belém, Bairro Nossa Senhora das Graças, atrás do Cemitério São João Batista, zona centro-sul.

Por meio da assessoria de imprensa, o sindicato informa que depois do reajuste das passagens de ônibus e da recusa dos empresários do transporte coletivo, sobre a proposta da categoria de reajuste de 10%, retroativo a março de 2016, os rodoviários decidiram que a greve é o melhor caminho para buscar melhorias para os trabalhadores

“A greve é inevitável”, disse o presidente do sindicato, Givancir de Oliveira.

Amazonas Notícias