Confraternização para crianças atendidas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é nesta terça (27)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), realiza nesta terça-feira, 27 de dezembro, uma confraternização voltada para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

O evento acontece, às 9h, no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, Av. Brasil, s/n – bairro Santo Antônio, zona Oeste.A programação, contará com apresentação do grupo Garis da Alegria, Coral Musikart e atividades recreativas como futsal, skate, pintura de rosto e natação.

Sobre o programa

O Peti trabalha com ações para a retirada de crianças e adolescentes do trabalho precoce, exceto quando estiverem na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Em 2016, o programa atendeu 75 crianças, encaminhando-as junto às famílias para assistência nos Cras e Creas. Foram incluídos no Peti situações de malabares, de crianças em trabalho em feiras e flanelinhas, sendo a maior incidência na zona Leste.