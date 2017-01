Conheça a história do hit que viralizou na internet “Ó o gás”

A faixa Ó o gás, um remix inusitado que une elementos da música eletrônica, funk e a famosa chamada de carros de som responsáveis por vender distribuir botijões de gás de cozinha viralizou na internet pelo aspecto irreverente e acabou tornando-se meme.

Até os próprios funcionários da distribuidora de gás entraram no ritmo, em um vídeo visto mais 4 milhões de vezes.

A música foi feita em 2016 pelo estudante de administração Alessandro Santos e a primeira versão, vocês podem conferir no vídeo ao lado.

“Faço parte de um grupo na rede social que faz uns memes. Tive a ideia de fazer a mixagem de um funk porque as pessoas gostam e fiz brincando”, explicou o morador de Vitória da Conquista, na Bahia.

A receita de Alessandro foi juntar a musiquinha com o berro do vendedor de gás. Apesar de ter feito a “música” no ano passado, o funk estourou mesmo agora em janeiro. Isso tudo porque um grupo de amigos inventou uma coreografia.

“No facebook a coisa viraliza mais rápido. Esse grupo é de São Paulo, mas várias pessoas me procuram para perguntar e sempre me marcam nos vídeos”. Questionado se esse será o hit do carnaval 2017, tímido, Alessandro responde: “Vai ser muito bom ser for”.

Como a zoeira na internet é infinita, essa obra prima já está fazendo sucesso (e gerando memes!!)

O “Funk do Gás”, no entanto, não causou tanta empolgação em Hélio Ziskind, responsável pela criação do tema original da Ultragaz.