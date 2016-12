Conheça a origem das tradições alimentares da ceia de natal dos brasileiros

Mas qual a origem das tradições alimentares que compõem o Natal dos brasileiros? Os países que colonizaram o Brasil introduziram grande parte dos alimentos que consumimos nessa época. Confira algumas curiosidades:

– A rabanada é um doce feito com fatias de pão já amanhecido embebidas em leite e ovo, sendo depois fritas e polvilhadas com açúcar e canela. O costume veio de nossos colonizadores de Portugal. Lá, a sobremesa surgiu em conventos que queriam evitar o desperdício aproveitando os pães velhos.

-Prato principal da noite natalina, o peru veio para o Brasil por meio da cultura dos americanos, que, por sua vez, foi influenciada pela cultura dos ingleses. No século XIX, os britânicos substituíram o cisne pelo peru como ave de Natal, o que provocou sua popularização e a posterior introdução como prato principal na ceia tanto na Europa como nas Américas.

– A farofa foi trazida ao Brasil pelos escravos africanos. A primeira versão era de farinha misturada com dendê.

– Panetone também não pode faltar. Há várias lendas sobre seu aparecimento, mas nenhuma teoria é confirmada. No Brasil, ele foi popularizado depois da Segunda Guerra Mundial pelas mãos dos italianos.

-Da Europa, também agregamos as frutas secas e as oleaginosas. As frutas secas e oleaginosas eram utilizadas na Roma antiga com um significado especial. Por exemplo, as avelãs evitavam a fome, as nozes significavam abundância e prosperidade e as amêndoas protegiam as pessoas dos efeitos da bebida.

-O uso de frutas para enfeitar a mesa veio da Roma antiga quando uma mesa enfeitada com frutas era usada para homenagear o “solstício de inverno”, que significava a noite mais longa do ano, quando a Terra atinge o ponto mais distante do sol, o que acontece por volta do dia 25 de dezembro. Nesta época, tâmaras, uvas e pêssegos eram banhadas em ouro para ornamentar a casa.

– Mas nem tudo veio de fora. O salpicão é um prato que nasceu aqui no nosso país. Entre as inúmeras variações, os ingredientes que basicamente compõe o prato são maionese, cenoura, batata, pimentão de varias cores, carne de frango ou peru, salsão e pimenta, além de frutas como abacaxi, cereja, maçã verde e uva-passa.