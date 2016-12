Conta de Desenvolvimento Energético deve ser de R$ 14,1 bilhões no próximo ano

A previsão para o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, ficou em 14, 1 bilhões de reais para o ano que vem. Os recursos vão ser utilizados para universalização do acesso à energia por meio do programa Luz para Todos.

A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, que também aprovou a abertura de uma audiência pública para discutir a fixação das cotas a serem pagas pelos consumidores de energia elétrica em 2017. Essa cobrança deverá ser incluída nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia. As pessoas interessadas podem enviar contribuições até o dia 17 de janeiro para o e-mail: ap090_2016@aneel.gov.br.

Com informações do Portal Brasil, reportagem, Tayssa Bryto