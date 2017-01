Copa Manaus de Cross Country leva mais de 100 competidores à Vila Olímpica

A Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, recebeu neste sábado, dia 21, a terceira edição da Copa Manaus de Cross Country. Esta foi primeira prova da Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedaeam) do ano e contou com um percurso de 7km e 120 competidores, que deixaram de lado o asfalto das ruas para encarar o terreno acidentado do principal complexo esportivo do Norte do Brasil. A disputa foi vencida por Fernando Cavalcante no naipe masculino e Ana Paula no feminino.

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), o evento teve largada na pista de atletismo e contou com toda a extensão da Vila. Grama, lama, pista do kartódromo e troncos de árvores foram os obstáculos naturais superados pelos competidores em duas voltas para completar o trajeto.

“O percurso foi duro, teve muita subida, descida, obstáculos, troncos de árvores, muita areia e barro. Foi uma ótima corrida neste início do ano e serviu para focar para o Brasileiro de Duatlhon. Estou feliz, foi incrível”, comemorou o campeão Fernando Cavalcante, 31 anos, que finalizou a prova em 25 minutos, à frente de Jorge Nogueira Lopes e Madson Grijó. Eele é o atual quinto colocado nos dois últimos brasileiros de Duatlhon,

No feminino, a paraense Ana Paula conquistou o primeiro lugar, seguida de Cristiane Lima e Karina Salazar. Experiente em provas de cross country, a jovem tem no currículo o tricampeonato amazonense e o bicampeonato brasileiro juvenil da modalidade.

“A prova para mim não foi muito difícil, estava no ritmo tranquilo. Fiz em 26 minutos, não foi muito competitivo, foi mais para sentir a prova. É sempre bom iniciar com o pé direito”, disse a atleta, que mora no hotel da Vila Olímpica e se prepara para o Troféu Brasil, que acontece no mês fevereiro em São Paulo.

Em meio ao percurso de alta exigência física, Gracilda Limeira, de 55 anos, esbanjou vitalidade. Nas duas voltas dadas ao redor do complexo, a representante da terceira idade manteve o alto rendimento físico e completou a prova sem demonstrar cansaço.

“De vovó sempre me chamam, tenho dois netos e não faz diferença pra mim. Tem um amigo que diz que correr cansa e sofá mata. O que digo para as pessoas é que venham para rua correr, seja em casa, na Vila, façam alguma atividade. Façam zumba, tem que mexer o corpo para não parar”, declarou a veterana, estampando um sorriso de alegria.

Apenas o início

A primeira competição promovida pela Fedaeam marca o início da temporada 2017. No dia 18 de fevereiro o Torneio de Atletismo terá a primeira edição do ano.

“Abrimos o calendário da federação e foi um bom evento. Tivemos uma média de 120 pessoas e teremos no dia 18 de fevereiro o Torneio Manaus de Atletismo. No decorrer do ano realizaremos várias competições e os campeonatos estaduais que servirão de seletiva para o Brasileiro”, contou a presidente da federação, Marleide Borges.