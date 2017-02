Copa Rede Amazônica de Futsal 2017 – Meninos do Estrela do Norte vencem Amigos do Lulu/UGT

O time masculino do Estrela do Norte venceu o Amigos do Lulu/UGT por 3 a a 1 na tarde deste sábado, 4 de fevereiro, em duelo válido pela segunda rodada da Chave 18 da Copa Rede Amazônica de Futsal 2017. A partida foi realizada no ginásio José Nasser, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi, no Aleixo).

Depois de um primeiro tempo com forte marcação, o auxiliar técnico Kaio Ricardo contou literalmente com a estrela de dois atletas que saíram do banco de reservas para virarem heróis da partida. Aos 3 minutos da etapa final, José Iranilson abriu a contagem para o representante do São José 3, Zona Leste de Manaus. Aos 8 minutos, Hamilton Soares mostrou toda sua habilidade ao tocar com classe na saída do goleiro: 2 a 0 para o Estrela.

O Amigos do Lulu diminuiu para 2 a 1 aos 9 minutos, com gol de Maykon. O placar foi fechado aos 13 minutos, quando Hamilton Soares novamente anotou com categoria para o Estrela do Norte.

Com o resultado, a equipe chegou aos quatro pontos em duas rodadas, assumiu a liderança da Chave 18 e manteve a invencibilidade na competição organizada pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão. O próximo duelo acontece dia 19 de fevereiro, às 14h, no ginásio Domício Velloso da Silveira (Clube do Trabalhador), contra o Unidos da 23.

Classificação da Chave 18:

Estrela do Norte – 4 pontos

Unidos da 23 – 3 pontos

Fortaleza da Glória – 1 ponto

Amigos do Lulu – 0 ponto