COPINHA: Grêmio, Galo, Palmeiras e São Paulo vencem e garantem classificação para próxima fase

O Grêmio venceu o Auto Esporte por quatro a zero, nesta quinta-feira, e garantiu classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto foi pela segunda rodada da fase de grupos. Os dois times são do grupo um. Outro que se garantiu na próxima fase da competição foi o Atlético Mineiro, que bateu o São Raimundo, também por quatro a zero, no grupo quatro.

O Palmeiras venceu o Vila Nova por três a dois e assegurou uma das vagas do grupo sete para a próxima fase da Copinha. O São Paulo também avançou na competição. O Tricolor Paulista voltou a golear e, desta vez, a vítima foi a União Barbarense. A partida terminou em seis a dois para o São Paulo. O Botafogo ainda vai lutar pela classificação na última rodada da fase de grupos. O Alvinegro venceu o Sergipe por quatro a um, em jogo do grupo três. A Ponte Preta passou pelo Marília por três a zero, o Sport fez dois a um no Rio Claro, mesmo placar da vitória do Vasco sobre o Rio Branco. O Atlético Goianiense venceu o Atibaia por dois a zero e a Chapecoense derrotou o Sampaio Correa por quatro a dois. Atlético Paranaense e União Rondonópolis não saíram do zero a zero.

Nesta sexta, a segunda rodada da fase de grupos da Copinha continua com: Corinthians e Operário, Coritiba e Itabaiana, Internacional e Mogi Mirim, Bahia e Fast, Cruzeiro e Bragantino e, Flamengo e São Bento. O Santos pega o Rio Branco e o Fluminense enfrenta o Interporto.

(Com Agência do Rádio )