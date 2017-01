Correios quer demitir 8.200 funcionários

Os Correios abriram seu Programa de Desligamento Voluntário destinado aos funcionários, com estimativa de economia anual de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. Os empregados podem aderir ao PDV até 17 de fevereiro deste ano. A expectativa dos Correios é que 8.200 trabalhadores façam a adesão.

INCENTIVOS

Podem participar funcionários com tempo de serviço igual ou superior a 15 anos e com idade maior ou igual a 55 anos. Para incentivar a adesão ao plano, a empresa oferece indenização que pode chegar a até 35% do salário por, no máximo, 8 anos.

TETO

Não haverá sobre essa indenização incidência de tributos, como impostos de renda, INSS e FGTS. O benefício tem teto de R$ 10 mil mensais e o cálculo leva em consideração a média dos salários recebidos nos últimos 60 meses e o tempo de serviço nos Correios, além da idade.