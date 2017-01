Crédito rotativo – Parcelado pode começar em abril

O Conselho Monetário Nacional limitou o prazo que clientes podem ficar no rotativo do cartão de crédito, que fechou 2016 com juro de 484,6% ao ano. Pela nova regra, se a dívida não for paga após 30 dias, o banco tem de transferi- la a outra modalidade de crédito, como o parcelado no cartão, de custo menor. “Nossa expectativa é que (os bancos) ofereçam o parcelado do cartão de crédito ao cliente, mas isso será uma opção do banco”, afirmou diretor do Banco Central.

ABRIL

Os bancos têm até 3 de abril deste ano para implementar a medida, mas nada impede que as instituições se antecipem. A medida só não vale para cartões de créditos vinculados a empréstimos consignados, que já têm taxas limitadas pelo governo.